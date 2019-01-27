Пес спас жизнь потерявшему сознание хозяину

Пес в это время выбежал на главную дорогу, дождался машины скорой помощи, а после стал подавать водителю знаки, указывая на то, что он должен ехать за ним. В итоге верный пес привел бригаду скорой помощи в нужное место. Медики погрузили пострадавшего в машину и отвезли в больницу. Как оказалось, хозяин собаки был в состоянии сильного алкогольного опьянения от чего и упал в обморок. Действия лохматого спасателя были сняты медиками на видеорегистратор, и вскоре пес оказался знаменитостью.