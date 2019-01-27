Пн, 28.01.2019
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  • В Одессе трое зоозащитников задержаны полицией

В Одессе трое зоозащитников задержаны полицией

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Цирк с животными. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Viktor Burkivski

Возле Одесского государственного цирка состоялся массовая акция против жестокого обращения с животными, пишет «Корреспондент».

Во время акции «Цирк без животных» возник конфликт активистов с правоохранителями, которые обеспечивали охрану мероприятия. Об этом в субботу, 26 января, сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, участники акции физически блокировали помещение цирка, не пропуская граждан, которые приобрели билеты на цирковое представление. В связи с этим полицейские пригласили организатора акции отойти в сторону, чтобы предупредить его о возможных правовых последствиях.

«Некоторые из участников акции бросились на выручку своему лидеру и коллеге, поняв, вероятно, по-своему намерения правоохранителей или по другим мотивам, при этом совершив административные правонарушения, в которых усматривалось хулиганство и злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей», - пишет Форостяк.

Троих нарушителей доставили в территориальное отделение полиции. На них составили протоколы об административных правонарушениях.

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