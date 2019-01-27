В Одессе трое зоозащитников задержаны полицией

Во время акции «Цирк без животных» возник конфликт активистов с правоохранителями, которые обеспечивали охрану мероприятия. Об этом в субботу, 26 января, сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, участники акции физически блокировали помещение цирка, не пропуская граждан, которые приобрели билеты на цирковое представление. В связи с этим полицейские пригласили организатора акции отойти в сторону, чтобы предупредить его о возможных правовых последствиях.

«Некоторые из участников акции бросились на выручку своему лидеру и коллеге, поняв, вероятно, по-своему намерения правоохранителей или по другим мотивам, при этом совершив административные правонарушения, в которых усматривалось хулиганство и злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей», - пишет Форостяк.