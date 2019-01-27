Друзей не покупают: истории читателей о том, как они обрели четвероногих членов семьи

Пришлось расстегнуть куртку и искать того, кто так ловко забрался за пазуху:

«Мой муж очень любит кошачьих, я тоже ничего против них не имею, но при любой попытке завести мохнатого в доме, находилась тысяча и одна отговорка. Главной причиной было наше частое отсутствие дома и возникновение основной проблемы: куда же пристроить на время отъезда мохнатое чудо.

В один хороший вечер (а если точнее, в ночь) все отговорки отпали сами собой. А дело было так: в преддверии католического Рождества мы были в гостях у моей мамы в другом городе. Поздно вечером, возвращаясь к маме из гостей, мы с супругом присели на лавочку поболтать и отдохнуть. Вдруг я почувствовала, что кто-то прыгнул ко мне на руки и быстро стал забираться мне под куртку. Все, что я успела увидеть, так это черный красивый хвост. Пришлось расстегнуть куртку и искать того, кто так ловко забрался ко мне за пазуху.

Достала я оттуда абсолютно черное чудо с янтарными глазками, которые умоляюще смотрели на меня и взывали: «Только не оставляй меня на улице!» Что-то щелкнуло в сердце и душе, муж сразу рассмеялся и сказал: вот она, судьба, сама к тебе вскочила.

Я взяла это черное чудо и понесла к маме, при этом была уверена, что я обязательно найду его хозяев, ведь он 100% домашний.

На утро я расклеила объявления на близлежащих домах, написала посты в соцсетях, но никто не звонил и не искал это сокровище. Закончились наши выходные, нужно было уезжать домой в Минск, и просто отпустить его на улицу голодать и мерзнуть я не могла.

Уже по дороге в Минск мы с мужем поняли, что котейка отличный попутчик, прекрасно ведет себя в машине, и более того: ему нравится процесс езды. Дома мы определили, что это мальчик и нарекли его Шейхом — уж слишком этот кот благороден. К нашему счастью, в течение недели нам так никто и не позвонил насчет потеряшки.

Теперь уже нашего Шейха мы повезли в ветклинику, врач определил что мальчику 5 месяцев, а еще он нам сказал, что это метис британца.