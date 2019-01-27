Друзей не покупают: истории читателей о том, как они обрели четвероногих членов семьи

Уже четвертый год подряд рубрика «Мех дня» на портале lady.tut.by с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о питомцах своих читателей. На этот раз речь пойдет о коте и собаке.
Пришлось расстегнуть куртку и искать того, кто так ловко забрался за пазуху:
«Мой муж очень любит кошачьих, я тоже ничего против них не имею, но при любой попытке завести мохнатого в доме, находилась тысяча и одна отговорка. Главной причиной было наше частое отсутствие дома и возникновение основной проблемы: куда же пристроить на время отъезда мохнатое чудо.
В один хороший вечер (а если точнее, в ночь) все отговорки отпали сами собой. А дело было так: в преддверии католического Рождества мы были в гостях у моей мамы в другом городе. Поздно вечером, возвращаясь к маме из гостей, мы с супругом присели на лавочку поболтать и отдохнуть. Вдруг я почувствовала, что кто-то прыгнул ко мне на руки и быстро стал забираться мне под куртку. Все, что я успела увидеть, так это черный красивый хвост. Пришлось расстегнуть куртку и искать того, кто так ловко забрался ко мне за пазуху.
Достала я оттуда абсолютно черное чудо с янтарными глазками, которые умоляюще смотрели на меня и взывали: «Только не оставляй меня на улице!» Что-то щелкнуло в сердце и душе, муж сразу рассмеялся и сказал: вот она, судьба, сама к тебе вскочила.
Я взяла это черное чудо и понесла к маме, при этом была уверена, что я обязательно найду его хозяев, ведь он 100% домашний.
На утро я расклеила объявления на близлежащих домах, написала посты в соцсетях, но никто не звонил и не искал это сокровище. Закончились наши выходные, нужно было уезжать домой в Минск, и просто отпустить его на улицу голодать и мерзнуть я не могла.
Уже по дороге в Минск мы с мужем поняли, что котейка отличный попутчик, прекрасно ведет себя в машине, и более того: ему нравится процесс езды. Дома мы определили, что это мальчик и нарекли его Шейхом — уж слишком этот кот благороден. К нашему счастью, в течение недели нам так никто и не позвонил насчет потеряшки.
Теперь уже нашего Шейха мы повезли в ветклинику, врач определил что мальчику 5 месяцев, а еще он нам сказал, что это метис британца.
Что можно рассказать о нашем Шейхуше? Если коротко, он Кот с большой буквы. Мне кажется, такие встречаются очень редко, его благородство просто зашкаливает. Он не запрыгивает на кровать, у него личное спальное место — его пуфик, туалет на все 100 баллов, причем после использования его по назначению он бежит к кому-либо из домочадцев и сообщает о том, что там нужно убрать, при этом идет и контролирует процесс уборки, с мойкой его мисок тот же самый тотальный контроль.
Он участвует во всех делах: уборках, стирках, работе на швейной машинке. Без него никуда, нигде и никак. А вопрос «с кем же будет котейка?» во время нашего отсутствия отвалился сам собой, он отличный компаньон в поездках, прекрасно ездит в машине и переносит дорогу.
Теперь мы даже не представляем, как раньше жили без этого счастья, хотя я полностью уверена: наш Шейх считает, что это мы у него живем. Наше счастье, что мы его нашли!»
Хозяин собаки умер, а родственники отдали Жулю на усыпление:
«Хочу рассказать вам историю о моей любимой собачке Жульетте. У меня уже жила собачка породы чихуахуа, когда я решила завести вторую по принципу «друзей не покупают». Решила удочерить собачку из приюта.
Жулечку я забрала в 2012 году: собачка была истощена, клоками торчала тусклая шерсть. Когда обратилась в ветклинику, врачи дали заключение: собачке 6−8 лет и нужна срочная операция, в противном случае ей оставалось жить не больше месяца с такой запущенной пиометрой. Восьмого апреля мою собачку прооперировали и дальше пошло лечение.
Жульетта стойко переносила множество уколов, которые я ей делала, показывая всем видом, что она мне верит и мы с ней победим болезнь. Со стартовыми 7,6 кг веса за полгода Жуля преобразилась и стала весить 11 кг. Днем рождения своей любимицы теперь считаю 8 апреля.
Слезы на глаза наворачивались, когда я видела, как она радуется тому, что для нее купили новую лежанку и что это теперь именно ее место.
В приюте мне рассказали, что хозяин моей собачки умер, а родственники отдали Жулю на усыпление. Ветврачи сжалились и отдали ее в приют.
Шло время, и моя Жульетта подружилась со второй собачкой Шерри, почувствовала себя полноправным членом семьи. Такой преданной и доброй собаки я не встречала. Когда знакомые и друзья говорят, что она своей преданностью мне благодарна, я отвечаю, что это я ей благодарна за то, что она меня учит жить. Пережив предательство родственников, болезнь, ужасы приюта, она смогла остаться доброй, простить людей, поверить мне и снова полюбить жизнь.
Думаю, ее умерший хозяин был добрым человеком, за что я ему очень благодарна.
Сейчас моей Жульетте около 13−15 лет, она оглохла, и я ее обучила жестам.
Каждый день (вот уже 7 лет) я говорю спасибо, что у меня есть такой друг, который ждет у порога, когда я приду, который подойдет и как бы невзначай лизнет в руку, говоря, как любит меня».