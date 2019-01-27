Вс, 27.01.2019
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Ученые обнаружили доисторического утконоса

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Так выглядел древний утконос.

ФОТО: Scanpix/Gianluca Danini /SWNS.COM

250 миллионов лет назад в море у берегов Китая плавал дальний предок утконосов, который был еще страннее, чем его современник, пишет GoodNewsAnimal.

Утконосы являются уникальными существами. Они несут яйца словно птицы и имеют клюв, как у утки, но являются при этом млекопитающими и кормят детенышей молоком.

Нынешние утконосы плавают в пресных австралийских реках, а древний был полноценно морским зверем.  Он плавал на мелководье и имел очень маленькую голову по сравнению с очень длинным телом. Глаза у него тоже были совсем крошечные. В целом в длину древний утконос, получивший научное название Eretmorhipis carrolldongi, был около 70 см, а на его спине росли жесткие костные пластинки. Предположительно, как и нынешние утконосы, он питался различными мелкими ракообразными, креветками и червями.

Ранее ученые уже находили останки этого существа, но их было сложно правильно идентифицировать из-за отсутствия костей головы. Но недавно обнаруженные останки  показывают полный скелет этого животного.

По словам ученых, длинное и костистое тело древнего утконоса, несмотря на то, что он плавал на мелководье, было плохо приспособлено к воде и он был плохим пловцом даже имея четыре лапы-ласты с перепонками.

"Он вряд ли бы выжил в современных условиях, но в те времена, видимо, не было хищников и соперников, кто на него бы охотился и с кем бы он боролся за корм, и поэтому он имел возможность спокойного существования".

Вымерли древние утконосы в конце пермского периода, когда было общее массовое вымирание многих видов животных.

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