Ученые обнаружили доисторического утконоса

Утконосы являются уникальными существами. Они несут яйца словно птицы и имеют клюв, как у утки, но являются при этом млекопитающими и кормят детенышей молоком.

Нынешние утконосы плавают в пресных австралийских реках, а древний был полноценно морским зверем. Он плавал на мелководье и имел очень маленькую голову по сравнению с очень длинным телом. Глаза у него тоже были совсем крошечные. В целом в длину древний утконос, получивший научное название Eretmorhipis carrolldongi, был около 70 см, а на его спине росли жесткие костные пластинки. Предположительно, как и нынешние утконосы, он питался различными мелкими ракообразными, креветками и червями.

Ранее ученые уже находили останки этого существа, но их было сложно правильно идентифицировать из-за отсутствия костей головы. Но недавно обнаруженные останки показывают полный скелет этого животного.

По словам ученых, длинное и костистое тело древнего утконоса, несмотря на то, что он плавал на мелководье, было плохо приспособлено к воде и он был плохим пловцом даже имея четыре лапы-ласты с перепонками.

"Он вряд ли бы выжил в современных условиях, но в те времена, видимо, не было хищников и соперников, кто на него бы охотился и с кем бы он боролся за корм, и поэтому он имел возможность спокойного существования".