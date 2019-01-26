Кот полтора года прожил на месте пожара в ожидании погибшей хозяйки

Питомец остался на улице в 2017 году, когда в доме произошел пожар. По словам местного волонтера Светланы Ципровской, до инцидента в доме проживала семья из четырех человек: мать и три ребенка. Женщина и ее 17-летняя дочь сгорели заживо. Младшим детям, которым было четыре и пять лет, удалось спастись: в тот день они остались в гостях у дальней родственницы, передает Lenta.ru со ссылкой на портал Ura.ru.