Кот полтора года прожил на месте пожара в ожидании погибшей хозяйки

В городе Златоуст Челябинской области нашли кота по кличке Рыжик, который уже второй год ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома.
Питомец остался на улице в 2017 году, когда в доме произошел пожар. По словам местного волонтера Светланы Ципровской, до инцидента в доме проживала семья из четырех человек: мать и три ребенка. Женщина и ее 17-летняя дочь сгорели заживо. Младшим детям, которым было четыре и пять лет, удалось спастись: в тот день они остались в гостях у дальней родственницы, передает Lenta.ru со ссылкой на портал Ura.ru.
«Сейчас они находятся в доме малютки, — рассказывает Ципровская. — Близких родственников у семьи нет, поэтому взять котика некому». Она также добавила, что кот зимой и летом живет на улице в грязи, и поэтому остро нуждается в помощи. Рыжику, который ко всему прочему страдает от проблем с глазами, уже сделали необходимые прививки, однако взять питомца домой никто не решается.
Собеседница издания заявила, что готова помочь четвероногому с переездом в Челябинск для осмотра в ветеринарной клинике и последующего проведения кастрации.