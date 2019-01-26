В Швейцарии суд разрешил провести референдум о наделении шимпанзе фундаментальными правами

Указано, что соответствующий референдум предложил центр по правам животных Sentience Politics, а его целью стало предоставление шимпанзе права на психологическую и физиологическую неприкосновенность. В первую очередь, для защиты приматов, используемых в фармацевтической промышленности Швейцарии. Этого местные зоозащитники пытаются добиться с 2016 года.

Известно, что в начале января инициаторы референдума собрали 3000 подписей, необходимых для проведения голосования.