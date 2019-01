Пыхъяская префектура объявила имена лучших четвероногих стражей порядка за 2018 год

View this post on Instagram

Eelmisel nädalal kuulutas Põhja prefektuur välja 2018. aasta parimad koerajuhid ja koerad. Kõige tublimaks narkokoeraks osutus taas spanjel Raita, kes töötab koos Nataljaga. Parima patrullkoera auhind läks saksa lambakoer Elisele, kes kuulab koerajuht Aljona käsklusi. Elise eelmise aasta töövõitude hulka kuuluvad nii varga kui ka põgenenud vägivallatseja tabamine. Pisike sõstrasilm Raita aitas aga leida erinevas koguses keelatud narkoaineid, sh amfetamiini, kokaiini ja kanepit. Palju õnne ja uusi töövõite mõlemale naiskonnale! 🎉🐾#politsei #politseikoer #K9 #pawenforcement #police #policedog #russianspaniel #germanshepherd