Эве Тобиас ушла с поста руководителя Таллиннского приюта для животных

«Люди, которые работают в приюте, делают это со всей душой и заботятся о животных, они более чувствительны. Жаль, что некоторые не видят, что, разжигая ненависть в отношении приюта или его работников, они заставляют страдать животных. Мы дали делу официальный ход, каждый человек должен отвечать за свои слова даже в социальных сетях. В Таллиннский приют для животных в последнее время для проверки приходили и официальные организации (Департамент окружающей среды, Ветеринарно-пищевой департамент, Трудовая инспекция, государственный Департамент окружающей среды), и НКО (Общество защиты животных и т.д.), и журналисты. Никто из них не обнаружил недостатков в работе приюта», - сказала Прикс.