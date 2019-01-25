Вопрос ветеринару: почему собака грызет свои лапы?

«Моя собака грызет свои передние лапы, из-за чего шерсть на них стала красной. Что происходит?» - спрашивает читатель портала Lemmik.
Отвечает ветеринар клиники PetCity Герлин Ярвела:
Причин может быть несколько. Одна из них – аллергия. Из-за нее пространство между пальцами на собачьих лапах может зудеть, и животное грызет эти места. При этом кожа в других местах может не чесаться и не краснеть, так что зуд на лапах будет единственным симптомом. Шерсть краснеет из-за слюны, так что это не страшно.
Вторая причина, по которой в лапах возникает зуд и собака их грызет – стресс. Стоит подумать, всегда собака так себя вела или после какого-то события. Кроме того, нельзя забывать обрабатывать собаку от паразитов.
Если своими силами справиться не удастся, обязательно нужно обратиться к ветеринару и показать ему собаку.