Вопрос ветеринару: почему собака грызет свои лапы?

Причин может быть несколько. Одна из них – аллергия. Из-за нее пространство между пальцами на собачьих лапах может зудеть, и животное грызет эти места. При этом кожа в других местах может не чесаться и не краснеть, так что зуд на лапах будет единственным симптомом. Шерсть краснеет из-за слюны, так что это не страшно.