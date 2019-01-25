Департамент: лесные животные могут пережить зиму, не забирайте косуль домой!

Департамент окружающей среды напоминает, что холодная и снежная зима нормальна для наших широт, и людям не стоит активно вмешиваться в жизнь лесных животных, пишет Lemmik.
За последние недели Центр тревоги получил несколько сообщений о голодающих и нуждающихся в помощи косулях и о том, что люди забрали их домой. Департамент подчеркивает, что забирать лесных животных домой и держать их в заточении запрещено законом. Обитатели эстонских лесов привыкли к смене времен года, так что человеческая помощь такого характера приносит только вред.
Численность косуль в наших лесах возросла, и люди стали их чаще видеть. По словам специалиста по защите окружающей среды Тыну Тальви, нынешняя зима довольно умеренная, она подходит нашей природе и в ней нет ничего ненормального – животные к ней привыкли.
Еда косулям доступна, а смерть некоторых особей от болезней или хищников – естественный процесс. Все виды животных тесно связаны природной пищевой цепочкой, и человеку лучше не вмешиваться.
При этом, если вы видите животное, которое очевидно нуждается в помощи (например, сбито автомобилем или попало в ловушку густонаселенной территории), сообщите об этом по телефону 1313.