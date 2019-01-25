Департамент: лесные животные могут пережить зиму, не забирайте косуль домой!

За последние недели Центр тревоги получил несколько сообщений о голодающих и нуждающихся в помощи косулях и о том, что люди забрали их домой. Департамент подчеркивает, что забирать лесных животных домой и держать их в заточении запрещено законом. Обитатели эстонских лесов привыкли к смене времен года, так что человеческая помощь такого характера приносит только вред.

Численность косуль в наших лесах возросла, и люди стали их чаще видеть. По словам специалиста по защите окружающей среды Тыну Тальви, нынешняя зима довольно умеренная, она подходит нашей природе и в ней нет ничего ненормального – животные к ней привыкли.

Еда косулям доступна, а смерть некоторых особей от болезней или хищников – естественный процесс. Все виды животных тесно связаны природной пищевой цепочкой, и человеку лучше не вмешиваться.