Ковровый питон. Иллюстративное фото. ФОТО: GREG WOOD / AFP

Жительницу Австралии, 59-летнюю Хелен Ричардс укусил ковровый питон, забравшийся в унитаз.

Инцидент произошел, когда женщина, гостившая у родственников в Брисбене, пошла в туалет. Хелен Ричардс рассказала местным журналистам, что почувствовала резкий удар, когда села на унитаз.

"Я прямо подскочила, оглянулась и увидела нечто похожее на черепаху с длинной шеей, уползающую обратно в унитаз", - сказала она.

Чтобы извлечь полутораметрового коврового питона, пришлось вызывать профессионального ловца змей. Ловец Жасмин Зелени рассказала, что змеи часто прячутся в туалетах, когда ищут в жаркую погоду воду.

По словам Зелени, неглубокие колотые раны Ричардс были обработаны антисептиком, самого же питона Зелени назвала безобидным. "К сожалению, наиболее удобный для змеи выход оказался заблокирован, и когда Хелен села на унитаз, животное испугалось, - сказала она в интервью Би-би-си. - Когда я добралась до места происшествия, Хелен уже успокоилась. В этой ситуации она повела себя как героиня".

Ковровые питоны широко распространены вдоль восточного побережья Австралии. Они не ядовиты, но после их укусов рекомендуют делать прививку от столбняка.