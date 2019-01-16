Собаки – незаменимые помощники для диабетиков

Согласно данным ученых, собаки с помощью развитого обоняния могут почуять резкое падение уровня сахара в самом начале. Это особенно важно для имеющих диабет первого типа людей, которые постоянно принимают инсулин для поддержания уровня сахара в крови. Иногда у таких пациентов случаются эпизоды гипогликемии, в результате которых могут возникать припадки или даже потеря сознания, если человек быстро не предпримет меры. Потеря сознания может привести к коме.

В эксперименте, опубликованном в журнале PLOS One, собак учили распознавать уровень сахара в крови диабетиков по изменению запаха их тела, и если сахар понижен, собаки сообщали об этом.

В результате анализа 4000 эпизодов выяснилось, что в 83% случаев собаки правильно оценили падение сахара в крови хозяев.