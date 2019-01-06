Вс, 6.01.2019
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  • Четыре долгих года в приюте: где же семья Пильвеке?

Четыре долгих года в приюте: где же семья Пильвеке?

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Пильвеке.

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Пильвеке – одна из кошек, спасенных из кошачьей колонии в Виймси в 2015 году, пишет Lemmik. Она поступила в приют грязной и трясущейся от страха.

Сейчас Пильвеке – юркая активная кошка, которая смело вышагивает среди своих соседей по убежищу. Ее можно найти лежащей у камина, наблюдающей за птицами у окна или выпрашивающей что-нибудь вкусное на кухне.

Пильвеке ждет свою семью уже долгих четыре года. Помните ли вы, что было с вами четыре года назад? Кажется, с того времени произошло столько событий! Жизнь этой красивой кошки не была такой яркой, все это время она ждет того, кто станет ей настоящей семьей и подарит тепло родного дома.

Если вы хотите стать для Пильвеке именно таким человеком, напишите в приют письмо по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee. 

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