Четыре долгих года в приюте: где же семья Пильвеке?

Пильвеке – одна из кошек, спасенных из кошачьей колонии в Виймси в 2015 году, пишет Lemmik. Она поступила в приют грязной и трясущейся от страха.
Сейчас Пильвеке – юркая активная кошка, которая смело вышагивает среди своих соседей по убежищу. Ее можно найти лежащей у камина, наблюдающей за птицами у окна или выпрашивающей что-нибудь вкусное на кухне.
Пильвеке ждет свою семью уже долгих четыре года. Помните ли вы, что было с вами четыре года назад? Кажется, с того времени произошло столько событий! Жизнь этой красивой кошки не была такой яркой, все это время она ждет того, кто станет ей настоящей семьей и подарит тепло родного дома.
Если вы хотите стать для Пильвеке именно таким человеком, напишите в приют письмо по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee.