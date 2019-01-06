В Непале выбрали самого красивого слона
6 января 2019, 15:45
В Непале провели конкурс красоты для слонов в рамках пятнадцатого фестиваля в честь животных. Мероприятие прошло в поселке Саураха, который является одним из популярных местных туристических направлений и расположен в районе Читван, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Xinhua.
Читван расположен в Гималаях и является одним из популярных туристических направлений страны. В нем расположен национальный парк, который находится в 160 километрах от Катманду.