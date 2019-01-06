Киса в беде: в Чили спасатели помогли пуме слезть с дерева

Попавшая в беду пума. ФОТО: Handout / Reuters / Scanpix

Впервые 30-килограммовую кошку заметили на дереве в среду вечером. Животное сидело на ветке практически без движения, пока люди ее спасали: в пуму выстрелили шприцем со снотворным и ловили во время падения с 18-метровой высоты. Кошка удачно приземлилась на матрас, падение смягчили и ветви дерева.

После спасения пуму отвезли в зоопарк Сантьяго, откуда ее скоро отпустят на волю. По словам специалистов, так высоко на дерево кошку заставил залезть ужас перед собаками и людьми. Неизвестно, как зверь вообще попал в город.