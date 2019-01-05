Видео: английская семья обнаружила в своей кухне мирно спящую лису

По словам Фрайер, зверек открыл глаза только тогда, когда на кухне включили свет, но остался на месте. Хозяева дома связались с зоозащитной организацией RSPCA, на место приехал испектор Фил Норман, который увез лису к ветеринару для проверки ее состояния. Проблем со здоровьем не обнаружилось. Во время визита к врачу лиса была очень спокойна, но сидеть в клетке ей не понравилось. После осмотра животное выпустили на волю в том же районе, где его обнаружили.