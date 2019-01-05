БарбосСмешное видео: когда ты забыл, что у тебя есть детиСмешное видео: когда ты забыл, что у тебя есть детиrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать5 января 2019, 13:38ФОТО: скриншотВ социальной сети Facebook участники группы Animal & Nature распространили смешной видеоролик, на котором тигр так увлекся своими мыслями, что забыл об игривом тигренке. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвидеовидеороликдикие животныеживотныетигр