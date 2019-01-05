За сезон охотники застрелили 19 серых тюленей

В завершившемся сезоне охоты на серых тюленей охотники застрелили 19 тюленей, это в двое больше, чем в предыдущие годы, сообщает BNS со ссылкой на Департамент окружающей среды. Все 19 тюленей были добыты на Рижском заливе, 17 из них в водах Кихну.
Охота на тюленей разрешена в Эстонии с 2015 года, тогда было добыто десять, в 2016 году 10, в 2017 году 8, а в 2018 году 19 особей, и этот год стал рекордным.
По словам метеоролога и исследователя популяции тюленей Ивара Юсся, если лимиты отстрела не превышены (в минувшем году лимит был 37 особей), то проблемы с добычей тюленей нет.
"Квота следующего года будет ощутимее больше, поскольку перепись 2018 года показала рекордное поголовье - 5700 серых тюленей. Не знаю, сколько разрешат добыть в следующем сезоне, это зависит от погодных условий, состояния популяции и от того, как активно будут участвовать в охоте жители острова Кихну ",- сказал Юссь, по словам которого, популяция серых тюленей на Балтике в последние годы стабильна — она не растет, поскольку на поголовье отражается рыбный промысел, высока смертность детенышей в теплые зимы и отстрел тюленей в Финляндии и Швеции. Данных за 2018 еще нет, поскольку Финляндия решила пропустить перепись, хотя в ее водах во время прошлой переписи обитало до трети всей балтийской популяции
В эстонских водах стабильно обитает около тысячи серых тюленей.
"Это стабильность не является хорошим показателем, поскольку без отстрела поголовье стало бы расти, если бы не иные факторы — браконьерство, гибель тюленей в рыбачьих сетях, смертность детенышей из-за неблагоприятных погодных условий, вероятные проблемы со здоровьем тюленей, - сказал Юссь. - Очевидно, эти "иные обстоятельства" все-таки имеют определяющее значение, в то время как значение каждого из этих факторов по отдельности не установлено. В Финском заливе тюлени в эстонских водах - так называемые российские, местных больше нет. В Рижском заливе и проливе Вяйнамере отличные «местные», время от времени отправляющиеся на откорм латвийской сильной и салакой".
Среди других видов тюленей нельзя выделить ареалы серых тюленей в Эстонии, поскольку они постоянно мигрируют в водах по всей Балтики.
В Эстонии сезон охоты на серого тюленя начинается 15 апреля и длится до 31 декабря. Охота разрешена охотникам с действующей лицензией, прошедшим экзамен по стрельбе по крупной дичи.
В Балтийском море живут три вида тюленя — серый тюлень, кольчатый тюлень и обыкновенный тюлень. Кольчатый тюлень считается исчезающим видом, охота на него запрещена, обыкновенный тюлень заплывает в эстонские воды только изредка.