За сезон охотники застрелили 19 серых тюленей

Охота на тюленей разрешена в Эстонии с 2015 года, тогда было добыто десять, в 2016 году 10, в 2017 году 8, а в 2018 году 19 особей, и этот год стал рекордным.

По словам метеоролога и исследователя популяции тюленей Ивара Юсся, если лимиты отстрела не превышены (в минувшем году лимит был 37 особей), то проблемы с добычей тюленей нет.

"Квота следующего года будет ощутимее больше, поскольку перепись 2018 года показала рекордное поголовье - 5700 серых тюленей. Не знаю, сколько разрешат добыть в следующем сезоне, это зависит от погодных условий, состояния популяции и от того, как активно будут участвовать в охоте жители острова Кихну ",- сказал Юссь, по словам которого, популяция серых тюленей на Балтике в последние годы стабильна — она не растет, поскольку на поголовье отражается рыбный промысел, высока смертность детенышей в теплые зимы и отстрел тюленей в Финляндии и Швеции. Данных за 2018 еще нет, поскольку Финляндия решила пропустить перепись, хотя в ее водах во время прошлой переписи обитало до трети всей балтийской популяции

В эстонских водах стабильно обитает около тысячи серых тюленей.

"Это стабильность не является хорошим показателем, поскольку без отстрела поголовье стало бы расти, если бы не иные факторы — браконьерство, гибель тюленей в рыбачьих сетях, смертность детенышей из-за неблагоприятных погодных условий, вероятные проблемы со здоровьем тюленей, - сказал Юссь. - Очевидно, эти "иные обстоятельства" все-таки имеют определяющее значение, в то время как значение каждого из этих факторов по отдельности не установлено. В Финском заливе тюлени в эстонских водах - так называемые российские, местных больше нет. В Рижском заливе и проливе Вяйнамере отличные «местные», время от времени отправляющиеся на откорм латвийской сильной и салакой".

Среди других видов тюленей нельзя выделить ареалы серых тюленей в Эстонии, поскольку они постоянно мигрируют в водах по всей Балтики.

В Эстонии сезон охоты на серого тюленя начинается 15 апреля и длится до 31 декабря. Охота разрешена охотникам с действующей лицензией, прошедшим экзамен по стрельбе по крупной дичи.