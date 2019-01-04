Так есть хочется, что переночевать негде: уплетающая рулет белка попала на видео
4 января 2019, 17:54
Пользователь Twitterс ником @whatisnyопубликовал курьезное видео с перекусом белки. В ролике животное снято на дереве, спешно поедающим рулет с яйцом.
При этом лакомство достигает половины размера самой белки, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Mashable.
Вероятно, белка стащила еду из ближайшего ресторана. Судя по тому, как она с ним справляется, это далеко не первый рулет в ее жизни.
Doesn’t look like this squirrels first egg roll #whatisnewyork pic.twitter.com/Heo30oe8w3— WhatIsNewYork (@whatisny) January 2, 2019