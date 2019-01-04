Пт, 4.01.2019
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  • Так есть хочется, что переночевать негде: уплетающая рулет белка попала на видео

Так есть хочется, что переночевать негде: уплетающая рулет белка попала на видео

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Белка поедает рулет.

ФОТО: Скриншот с видео

Пользователь Twitterс ником @whatisnyопубликовал курьезное видео с перекусом белки. В ролике животное снято на дереве, спешно поедающим рулет с яйцом.

При этом лакомство достигает половины размера самой белки, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Mashable.

Вероятно, белка стащила еду из ближайшего ресторана. Судя по тому, как она с ним справляется, это далеко не первый рулет в ее жизни.

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