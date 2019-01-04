«Почему ты не умираешь?»: попытка убить паука закончилась вызовом полиции

Полицейские из австралийского города Перт столкнулись с самым необычным вызовом за все время работы. Хотя начало этой истории было стандартное: им позвонил мужчина и рассказал, что слышит мужские крики «почему ты не умираешь?» на фоне детского плача. Оказалось, что «убийца» боролся с пауком, пишет news.tut.by со ссылкой на The Guardian.