«Почему ты не умираешь?»: попытка убить паука закончилась вызовом полиции
4 января 2019, 17:34
Полицейские из австралийского города Перт столкнулись с самым необычным вызовом за все время работы. Хотя начало этой истории было стандартное: им позвонил мужчина и рассказал, что слышит мужские крики «почему ты не умираешь?» на фоне детского плача. Оказалось, что «убийца» боролся с пауком, пишет news.tut.by со ссылкой на The Guardian.
Полицейские прибыли на место через 20 минут. Выяснилось, что глава семьи боится пауков. Поэтому когда он нашел одного из них у себя дома, то попытался убить. Но паук очень хотел жить, поэтому ускользал от мужчины на протяжении нескольких часов. Хозяин дома стал нервничать и сорвался на крик.
Он извинился перед полицией за вызов, и инцидент был исчерпан.