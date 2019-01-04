В России хотят запретить несовершеннолетним посещать цирк

Как рассказал RT парламентарий, в мире наблюдается гуманизация обращения с животными и дикими зверями, задействованными в массовых публичных представлениях. Например, в Испании постепенно отказываются от коррид, заканчивающихся смертью быков.

При этом Петров отметил, что в России животные продолжают подвергаться в цирках жестокому обращению, связанному с дрессировкой. Наблюдение за этим может негативно отражаться на психике детей.