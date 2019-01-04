Пт, 4.01.2019
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  • В России хотят запретить несовершеннолетним посещать цирк

В России хотят запретить несовершеннолетним посещать цирк

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Цирк с животными. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Viktor Burkivski

В России предложили запретить посещать цирк несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому.

Как рассказал RT парламентарий, в мире наблюдается гуманизация обращения с животными и дикими зверями, задействованными в массовых публичных представлениях. Например, в Испании постепенно отказываются от коррид, заканчивающихся смертью быков.

При этом Петров отметил, что в России животные продолжают подвергаться в цирках жестокому обращению, связанному с дрессировкой. Наблюдение за этим может негативно отражаться на психике детей.

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