В России хотят запретить несовершеннолетним посещать цирк
4 января 2019, 17:00
В России предложили запретить посещать цирк несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому.
Как рассказал RT парламентарий, в мире наблюдается гуманизация обращения с животными и дикими зверями, задействованными в массовых публичных представлениях. Например, в Испании постепенно отказываются от коррид, заканчивающихся смертью быков.
При этом Петров отметил, что в России животные продолжают подвергаться в цирках жестокому обращению, связанному с дрессировкой. Наблюдение за этим может негативно отражаться на психике детей.