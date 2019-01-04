Белка в унитазе и скорпион в номере отеля: зоозащитники рассказали о самых нелепых случаях с животными в 2018 году

Ежегодно сотрудники RSPCA получают более миллиона сообщений о нуждающихся в спасении животных. Многие из братьев наших меньших оказались в необычных ситуация: в числе прочих в помощи нуждалась попавшая в унитаз белка и собака, застрявшая между стеной и забором.

В январе прошло года спасатели пришли на помощь застрявшей в кресле кошке и лисе, которая пыталась залезть в сад, но не смогла до конца протиснуться через калитку. Один из спасенных зоозащитниками котов застрял между дверьми, а другой потерял одну из своих девяти жизней, упав на металлическое ограждение.

В марте спасателей животных вызвал человек, чей полугодовалый йоркшерский терьер застрял в дырке на задней стене шкафа для телевизора. В мае к зоозащитникам обратился человек, которого за завтраком ожидал жуткий сюрприз – из коробки с лопьями выползла змея, а потом спряталась в посудомоечной машине. Очевидно, она сбежала из чьего-то террариума, спасатели доставили ее под охрану специалистов.

В июне спасатели пришли на помощь лисенку, который просунул голову в старое автомобильное колесо и застрял. «Этот бедный малыш был зажат и находился в панике, - вспоминает инспектор Кейт Форд. – Я пыталась его осторожно вытащить, но не смогла. Положение спасла бутылка растительного масла, которой мы обмазали шею лисенка и колесо, чтобы они стали скользкими».

Лисенок застрял в колесе. ФОТО: RSPCA / SWNS / RSPCA / SWNS / Scanpix

Помощь понадобилась и нескольким барсукам. Один из них в поисках еды провалился в глубокий мусорный ящик, другой залез высоко на дерево и застрял между веток.

В сентябре одна лиса была сбита машиной, она пролетела через ограждение, но чудом осталась жива.