Десять туристических аттракционов, которые причиняют животным ужасные страдания

1. Катание на слонах

Для того, чтобы приучить слонов к общению с людьми и катанию их на спине (которая для этого не приспособлена), слонят забирают от матерей еще маленькими и жестоко дрессируют. Их связывают, причиняют им боль металлическим крючком, содержат в неподходящих условиях без воды и полноценного питания, что портит их физическое и психическое здоровье.

2. Экскурсии по тибетским кофейным плантациям

Самый дорогой в мире кофе Копи-Лувак делают из кофейных бобов, которые поедают зверьки мусанги, в их желудках зерна обратываются желудочным соком, а потом выходят с испражнениями. Дело в том, что в процессе массового производства мусанги подвергаются жестокому обращению: их держат в крохотных клетках вместо того, чтобы подбирать бобы в природе.

3. Прогулки со львами

Этот аттракцион позволяет туристам сфотографироваться со львятами. Как и в случае со слонами, львята были отняты от матерей в молодом возрасте или рождены на ферме и обычно их наказывают, если они проявляют признаки свойственной львам природной агрессии. Подросших львов учат гулять на поводке с туристами или продают на фермы, где на животных охотятся на огороженной территории, чтобы они не могли убежать.

За последние 50 лет популяция львов в Южной Африке уменьшилась вдвое.

4. Посещение парков с медведями

Зачастую в парках Восточной Европы медведей держат в перенаселенных бетонных ямах и заставляют их исполнять цирковые трюки. В природе эти животные живут поодиночке, так что нахождение в большой группе собратьев для них – стресс, они могут драться между собой, иногда до смерти.

5. Шоу с дельфинами

Миллионы туристов даже не подозревают о жестокости, которой эти животные подвергаются из-за необходимости развлекать публику. Дельфинов зачастую отлавливают сетями, извлекают из природной среды и транспортируют в новый дом. Некоторые умирают в пути из-за стресса. Потом их содержат в маленьких, иногда хлорированных бассейнах. Такое заточение приводит к деструктивным нарушениям поведения у дельфинов, например, они могут биться головой о борта бассейна.

6. Фотографирование с тиграми

В течение 20 лет Tiger Temple (Храм тигра) заявлял целью своего существования сбор средств для сохранения вида, но на самом деле тигров выращивали для развлечения и незаконной торговли.

Этих животных жестоко наказывали во время дрессировки, а для того, чтобы туристы могли сделать фото на память, тигров накачивали успокоительными и связывают. Храм закрыли после расследования, в ходе которого нашли трупы 40 взрослых тигров и 30 тигрят. Однако другие организации продолжают предлагать такое развлечение.

7. Общение с морской черепахой

Последняя в мире ферма морских черепах находится на Каймановых островах, где туристы могут подержать животное на руках и сфотографироваться с ним. Несмотря на то, что выглядит подобное развлечение безобидно, оно причиняет черепахам стресс, кроме того, часто посетители роняли животных или неправильно с ними обращались, из-за чего те получали повреждения и даже умирали.

8. Заклинание змей

Заклинание змей – древний, но жестокий обычай. Змей ловят, удаляют им зубы, иногда зашивают рот, а ядовитые железы протыкают иглами, чтобы обезвредить их. Это настолько жестокая традиция, что в 1972 году в Индии ее запретили, но до сих пор действуют нелегальные заклинатели.

9. Танцующие мартышки

Мартышки, которые выступают перед туристами в юго-восточной Азии, особенно в Таиланде, подвергаются жестокому обращению во время дрессировки. Когда они не выступают, то содержатся в тесных клетках или на короткой привязи, при этом веревка может врасти в кожу и причинить боль животному.

10. Крокодиловые фермы