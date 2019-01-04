Десять туристических аттракционов, которые причиняют животным ужасные страдания

Различные аттракционы, в которых участвуют дикие животные, очень привлекают туристов, но многие из них на самом деле причиняют животным страдания, пишет Lemmik. Зоозащитная организация Loomus составила список десяти аттракционов, которых настоящим друзьям животных стоит избегать.
1. Катание на слонах
Для того, чтобы приучить слонов к общению с людьми и катанию их на спине (которая для этого не приспособлена), слонят забирают от матерей еще маленькими и жестоко дрессируют. Их связывают, причиняют им боль металлическим крючком, содержат в неподходящих условиях без воды и полноценного питания, что портит их физическое и психическое здоровье.
2. Экскурсии по тибетским кофейным плантациям
Самый дорогой в мире кофе Копи-Лувак делают из кофейных бобов, которые поедают зверьки мусанги, в их желудках зерна обратываются желудочным соком, а потом выходят с испражнениями. Дело в том, что в процессе массового производства мусанги подвергаются жестокому обращению: их держат в крохотных клетках вместо того, чтобы подбирать бобы в природе.
3. Прогулки со львами
Этот аттракцион позволяет туристам сфотографироваться со львятами. Как и в случае со слонами, львята были отняты от матерей в молодом возрасте или рождены на ферме и обычно их наказывают, если они проявляют признаки свойственной львам природной агрессии. Подросших львов учат гулять на поводке с туристами или продают на фермы, где на животных охотятся на огороженной территории, чтобы они не могли убежать.
За последние 50 лет популяция львов в Южной Африке уменьшилась вдвое.
4. Посещение парков с медведями
Зачастую в парках Восточной Европы медведей держат в перенаселенных бетонных ямах и заставляют их исполнять цирковые трюки. В природе эти животные живут поодиночке, так что нахождение в большой группе собратьев для них – стресс, они могут драться между собой, иногда до смерти.
5. Шоу с дельфинами
Миллионы туристов даже не подозревают о жестокости, которой эти животные подвергаются из-за необходимости развлекать публику. Дельфинов зачастую отлавливают сетями, извлекают из природной среды и транспортируют в новый дом. Некоторые умирают в пути из-за стресса. Потом их содержат в маленьких, иногда хлорированных бассейнах. Такое заточение приводит к деструктивным нарушениям поведения у дельфинов, например, они могут биться головой о борта бассейна.
6. Фотографирование с тиграми
В течение 20 лет Tiger Temple (Храм тигра) заявлял целью своего существования сбор средств для сохранения вида, но на самом деле тигров выращивали для развлечения и незаконной торговли.
Этих животных жестоко наказывали во время дрессировки, а для того, чтобы туристы могли сделать фото на память, тигров накачивали успокоительными и связывают. Храм закрыли после расследования, в ходе которого нашли трупы 40 взрослых тигров и 30 тигрят. Однако другие организации продолжают предлагать такое развлечение.
7. Общение с морской черепахой
Последняя в мире ферма морских черепах находится на Каймановых островах, где туристы могут подержать животное на руках и сфотографироваться с ним. Несмотря на то, что выглядит подобное развлечение безобидно, оно причиняет черепахам стресс, кроме того, часто посетители роняли животных или неправильно с ними обращались, из-за чего те получали повреждения и даже умирали.
8. Заклинание змей
Заклинание змей – древний, но жестокий обычай. Змей ловят, удаляют им зубы, иногда зашивают рот, а ядовитые железы протыкают иглами, чтобы обезвредить их. Это настолько жестокая традиция, что в 1972 году в Индии ее запретили, но до сих пор действуют нелегальные заклинатели.
9. Танцующие мартышки
Мартышки, которые выступают перед туристами в юго-восточной Азии, особенно в Таиланде, подвергаются жестокому обращению во время дрессировки. Когда они не выступают, то содержатся в тесных клетках или на короткой привязи, при этом веревка может врасти в кожу и причинить боль животному.
10. Крокодиловые фермы
Большинство крокодиловых ферм, где туристам предлагают посмотреть на этих хищников, выращивают их на мясо и шкуры. Теснота и плохие условия содержание, ограничения в еде и воде, а также драки причиняют животным боль и травмы.