Из-под развалин в Магнитогорске вытащили живую кошку

По словам первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, при поиске домашних животных, выживших под руинами здания, пострадавшего от взрыва газа, была обнаружена и извлечена живая кошка. Ранее удалось спасти волнистого попугайчика, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Нам еще нужно разобраться с животными. Мы сейчас послали бригады их извлекать, — сообщил Чуприян. — Они же тоже живые организмы. Мы и в процессе их потихонечку извлекали. Кошку только что достали. Кошка, в отличие от попугая, добрая. Она ведет себя прилично».