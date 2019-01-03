Успешный 2018-й: десять побед зоозащитников Эстонии

1. Остановили строительство гигантского океанариума в Эстонии.

Для того, чтобы остановить проект по строительству океанариума в местечке Дирхами, зоозащитники активно общались с представителями фонда EAS и политиками, поднимали эту тему в СМИ, проводили пикет перед зданием фонда и собрали в защиту морских животных порядка 15 000 подписей.

2. Остановили использование диких животных в цирке.

Активисты Loomus участвовали в обсуждениях Министерства сельской жизни и отстаивали интересы животных для того, чтобы список зверей, выступающих в цирках, стал как можно короче. Благодаря этой организации, использование в цирке диких животных отныне запрещено. Кроме того, зоозащитникам удалось настоять на исключении из списка цирковых зверей шиншилл.

3. Успешно провели веганскую ярмарку.

В 2018 веганская ярмарка, проходившая уже в восьмой раз, была посвящена защите морей. Всего в мероприятии приняли участие около 100 компаний, а число посетителей превысило 6500.

4. Продолжалась интенсивная работа с целью запрещения пушных ферм.

На улицах Таллинна установили 20 рекламных щитов в защиту пушных зверей. В самом большом в истории Эстонии шествии против использования животного меха приняли участие более 300 человек. Под международной петицией о запрете пушных ферм поставили подписи около 50 000 человек.

Активисты встречались с политиками и обсуждали с ними необходимость закрытия таких ферм. В Рийгикогу снова был начат законопроект о запрете пушных ферм, сотрудники Loomus консультировали политиков в этйо области и в части составления законопроекта.

Была создана страница в интернете, на которой люди смогут направлять депутатам запросы по этой теме.

Кроме того, зоозащитники посетили самую большую пушную ферму в Прибалтике и опубликовали кадры об условиях содержания там животных.

5. Продолжали внедрять моду на не причиняющие страданий животным вещи.

Loomus активно высказывалась против использования в одежде меха животных: звери не должны страдать и умирать во имя моды. К программе «Розничная торговля без меха» (Fur free retailer) присоединились 20 дизайнеров моды из Эстонии. В 2018 году в ней приняли участие фирмы August, Tallinn Dolls, Wuruhi, Dadamora ja Nannipung.

6. Выступили против охотничьей политики Норвегии, которая угрожала уничтожением местной популяции волков.

7. Поддержали поправки в финский Закон о защите животных и провели пикет.

8. В течение всего года организовывали и участвовали в мероприятиях, посвященных защите животных.

9. Продолжили кампанию «Растительный выбор» (Taimsed valikud).

Loomus ежедневно сотрудничает с предприятиями питания для того, чтобы как можно больше ресторанов вносили в меню здоровую и вкусную пищу растительного происхождения.

10. Поднимали тему прав животных в СМИ и общественных дискуссиях.