Видео: выброшенная из машины собака пыталась догнать хозяина

Добросердечный прохожий отвез собаку к ветеринару в надежде найти ее семью. О находке дали знать британской зоозащитной организации RSPCA, работники которой просмотрели видеокамеры с места, где был найден пес, и пришли в ужас. Выяснилось, что собака не потерялась – ее жестоко предал хозяин. На видео запечатлен автомобиль, из которого мужчина вывел собаку. Он быстро перешел на другую сторону улицы, кинул на землю подстилку, отпустил ремень и бегом вернулся к машине. Собака подбежала к автомобилю и попыталась залезть внутрь, но ее бессердечный хозяин просто уехал, оставив животное посреди улицы в декабрьскую ночь.