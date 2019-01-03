Чт, 3.01.2019
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  • Видео: выброшенная из машины собака пыталась догнать хозяина

Видео: выброшенная из машины собака пыталась догнать хозяина

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Снуп находится в безопасноти и ищет новый дом.

ФОТО: Facebook/BBC

В декабря в английском местечке Трегтхэм прохожий заметил нечто странное на обочине. Подойдя поближе, человек увидел собаку, которая свернулась калачиком и тряслась, пишет Lemmik.

Добросердечный прохожий отвез собаку к ветеринару в надежде найти ее семью. О находке дали знать британской зоозащитной организации RSPCA, работники которой просмотрели видеокамеры с места, где был найден пес, и пришли в ужас. Выяснилось, что собака не потерялась – ее жестоко предал хозяин. На видео запечатлен автомобиль, из которого мужчина вывел собаку. Он быстро перешел на другую сторону улицы, кинул на землю подстилку, отпустил ремень и бегом вернулся к машине. Собака подбежала к автомобилю и попыталась залезть внутрь, но ее бессердечный хозяин просто уехал, оставив животное посреди улицы в декабрьскую ночь.

«Такое поведение невероятно и жестоко, - написала инспектор RSPCA Натали Переховски в сообщении организации. – Видеть эту несчастную собаку, которая бежит за машиной, очень больно. Мы не понимаем, как подобное можно сделать, тем более в рождественское время».

Собака, которую теперь зовут Снуп, находится под опекой специалистов и наслаждается вниманием. RSPCA собирает информацию о человеке, который бросил собаку. Снупу начали искать семью, которая навсегда заберет его к себе и где он будет счастлив.

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