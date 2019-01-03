Четыре способа помочь зимой бездомным кошкам

Поставьте на улице миски с едой

Зимой для того, чтобы согреться, кошачий организм сжигает намного больше калорий, и если животное не найдет еду в достаточном количестве, его учесть будет печальна. Когда вы идете в магазин, купите пакетик кошачьего корма и наполните им миску на улице утром и вечером.

Сделайте укрытие

Чтобы спасти кошек от снега и ветра, можно построить простое укрытие или купить в магазине собачью будку. Стоит учесть, что пол домика должен быть хорошо изолирован, а вход сделан таким образом, чтобы не пропускать снег внутрь.

Поддержите приюты для животных

Приюты для животных делают все возможное, чтобы как можно больше четвероногих друзей человека спасти с улиц и пристроить в новые дома. Многие приюты существуют только благодаря пожертвованиям, и чем больше у приюта жертвователей, тем большему числу животных он может помочь. Жертвовать можно не только деньги, но и вещи: кошачью еду, песок для лотка, полотенца и одеяла, игрушки и т.д.

Внимательно осматривайте автомобиль перед поездкой