Смешная галерея: фотограф нашел способ убедить собак позировать

Фотограф отметил, что поскольку у каждой собаки свой характер, то фотографии получаются очень интересными. «Для достижения хорошего результата не нужно ничего, кроме собаки, которой нравится угощение и которая может усидеть на столе, - говорит Кинг. – Я получаю от клиентов невероятно позитивную обратную связь, все собачники остались довольны фотографиями».