Смешная галерея: фотограф нашел способ убедить собак позировать
3 января 2019, 12:46
Фотограф из Великобритании Крис Кинг создал веселую галерею из фотографий собак, он посадил их на стеклянный стол, чтобы убедить позировать для камеры, пишет Lemmik.
Собаки с удовольствием смотрят в объектив, особенно когда Кинг предлагает им угощение.
Фотограф отметил, что поскольку у каждой собаки свой характер, то фотографии получаются очень интересными. «Для достижения хорошего результата не нужно ничего, кроме собаки, которой нравится угощение и которая может усидеть на столе, - говорит Кинг. – Я получаю от клиентов невероятно позитивную обратную связь, все собачники остались довольны фотографиями».