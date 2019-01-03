Из-за фейерверков собака-поводырь стала нетрудоспособной

С пиротехникой Якоб Йыгисуу и его пес столкнулись еще до Рождества, когда они вечером как обычно шли через парк в магазин из своего дома в Таллинне. Было темно и шел дождь, на дворе было 19 декабря. Пес с парком знаком, но на этот раз там запускали ракеты, раздавались сильные хлопки. В этот же день произошла еще одна история в городском рейсовом автобусе.

Собака в шоке

"Я сам вижу плохо, но по силуэтам могу предположить, что там еще был один маленький мальчик и детская коляска - выходит, молодая семья - и по голосу еще мужчина постарше", - вспоминает Якоб случившееся в автобусе. Еще возле остановки были слышны хлопки от взрывов петард, но тут одну хлопушку бросили прямо в автобусе у Якоба за спиной. "Я оглянулся. Все молчали", - говорит он.

Когда примерно через десять секунд раздался еще один хлопок, Якоб резко повернулся и спросил у находившегося сзади мужчины, он ли ее кинул. Мужчина ответил, что он с детьми и этого не делал. Это подтвердил и сидевший сзади пожилой господин. Но на остановке один мальчик выскользнул из автобуса.

Поначалу Якоб не заподозрил ничего плохого, но, когда следующим вечером решил выйти из дома, собака отказалась выходить. Уже у входной двери она захотела обратно и прижалась к владельцу. После уговоров пса кое-как удалось вытащить в парк. Но там он забился под куст и дрожал. "Он просто сидел напротив меня, он больше не работал поводырем", - говорит Якоб.