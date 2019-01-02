Фото: браконьеры оставили умирать в лесу раненного лося
За несколько дней до Рождества в Ида-Вирумаа в Куремяэ местные охотники нашли застреленного лося, сообщает Postimees.
22 декабря в Ида-Вирумаа на территории куремяэских охотников в районе шахты Estonia охотники нашли мертвого лося.
Председатель куремяэских охотников Райво Кескла сказал, что речь идет об однорогом лосе-самце. «Животное получило две пули: одну - в холку, другую — в правую конечность», - сказал Кескла.
По его словам, охотники не заметили бы лося, но издалека была видна огромная стая воронов. «Это показалось странным, подошли и увидели, что вороны уже склевали ляжку животного», - говорит он.
Неужели лося застрели ради забавы? Кескла в это не верит. «Мы знаем, что в этом районе орудуют браконьеры, но они всегда забирают животное», - говорит местный охотник.
Кескла отмечает, что браконьеры в Куремяэ — большая проблема, но в этой истории что-то не сходится, поскольку рядом с животным нет ни одного следа. «Странно, да, что не видно, что кто-то пытался к животному подойти. Не знаю, почему они не решились подойти к нему», - сказал Кескла.