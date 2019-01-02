Фото: браконьеры оставили умирать в лесу раненного лося

22 декабря в Ида-Вирумаа на территории куремяэских охотников в районе шахты Estonia охотники нашли мертвого лося.

Председатель куремяэских охотников Райво Кескла сказал, что речь идет об однорогом лосе-самце. «Животное получило две пули: одну - в холку, другую — в правую конечность», - сказал Кескла.

По его словам, охотники не заметили бы лося, но издалека была видна огромная стая воронов. «Это показалось странным, подошли и увидели, что вороны уже склевали ляжку животного», - говорит он.

Неужели лося застрели ради забавы? Кескла в это не верит. «Мы знаем, что в этом районе орудуют браконьеры, но они всегда забирают животное», - говорит местный охотник.