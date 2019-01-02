Эстонский черный аист страдает от одиночества

В Эстонии проходит северная граница ареала редкого черного аиста, сообщил BNS в среду пресс-секретарь университета. Численность этого находящегося под угрозой вымирания вида заметно сократилась за последние десятилетия, но до сих пор не удавалось найти однозначный ответ на вопрос о причине этого спада. Кроме того, успешность гнездования эстонского черного аиста существенно ниже, чем в других странах Европы, в том числе Латвии и Литве.

Новое исследование, проведенное в сотрудничестве Университета естественных наук, НКО Kotkaklubi и Департамента окружающей среды, было направлено на выяснение факторов, которые приводят к низкой успешности гнездования черного аиста, что в свою очередь привело к сокращению популяции в Эстонии. В течение шести лет по всей Эстонии рядом с гнездами были установлены автоматически снимающие камеры, чтобы выяснить, что происходит в гнездах. Каждый год устанавливали до двух или трех десятков камер, всего было проанализировано до 450 000 фотографий.

Прежде всего авторы исследования проверили воздействие хищников на успешность гнездования, поскольку ранее предполагалось, что значительную роль играет разграбление гнезд лесными куницами. Исследование показало, что хищники оказывают незначительное влияние на гнездование вида. Неожиданно оказалось, что целая треть гнезд черных аистов в Эстонии занята одинокими особями, которые не могут гнездоваться из-за отсутствия партнера. Эти птицы могут покидать свои гнезда и досаждать гнездующимся парам. Таким образом, в Эстонии черные аисты испытывают нехватку партнеров, которые могли погибнуть за время долгого перелета или поселиться в других регионах, где условия являются более благоприятными, чем в Эстонии.

С одной стороны, результаты исследования позволяют выяснить экологию возникновения границ ареалов видов, с другой, они являются предметом для размышлений при планировании дальнейших шагов по охране вида.