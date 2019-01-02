В Эстонии объявлен год козодоя

В настоящее время козодой зимует в Юго-восточной и Западной Африке и вернется в Эстонию только в конце апреля. Пестрая птичка размером с дрозда селится в сосняке и предпочитает действовать ночью. Днем она остается неподвижной и сливается с окружающей средой, поэтому козодоя мало кто видел. Больше известно специфическое, мурлыкающее пение козодоя, которое можно услышать теплой летней ночью.

В Эстонии гнездится приблизительно 10 000 – 20 000 пар козодоев и как малочисленный вид он относится к III категории охраны. Основными факторами, влияющими на численность козодоев, считаются исчезновение мест обитания из-за интенсивной вырубки леса и уменьшение численности насекомых, являющихся их пищей, из-за использования пестицидов, а также уничтожение козодоев хищными животными.

«Очевидно, многие слышали журчащее пение козодоя или замечали в свете фар на ночной дороге, как он ловит мотыльков, но положение вида до сих пор неясно, - пояснил выбор птицы года руководитель проекта Аарне Тууле. - Одним из важных факторов, влияющих на численность вида, кроме всего прочего является гибель птиц на дорогах. В Эстонии она мало изучена, поэтому в год козодоя мы будем больше обращать на это внимание».

Весной Орнитологическое общество будет больше наблюдать за козодоями, чтобы уточнить распространение вида и то, как он использует свой ареал обитания в Эстонии. Планируются вечера докладов о козодоях и летние ночные походы, во время которых желающие будут совместно искать этих птиц. Отдельные мероприятия предусмотрены для детей и молодежи. С птицей года можно познакомиться на сайте www.eoy.ee/oosorr.

Эстонское орнитологическое общество выбирает птицу года с 1995 года. Цель этого состоит в том, чтобы представить общественности один из обитающих в Эстонии видов или группу видов, а также вовлечь любителей природы в исследовательскую и природоохранную деятельность.