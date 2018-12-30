Мужчина попытался провезти в Россию в багаже крокодилов, скорпионов и пауков

Отмечается, что пассажира с животными в багаже остановили сотрудники таможни московского аэропорта Внуково при проведении контроля, пишет «РТ» со ссылкой на РИА Новости. Теперь в отношении прибывшего из мексиканского Канкуна россиянина решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Гражданин России пытался незаконно ввезти на территорию России 30 маленьких крокодилов, двух пауков, четырёх скорпионов, а также ядовитую змею. Мужчина, перевозивший партию живых животных, сообщил, что везёт их в подарок родственникам», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что, согласно предварительной информации, животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

По данным агентства, необходимо провести экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.