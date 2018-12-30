Большая эвакуация: последних яванских носорогов пытаются спасти от вулкана и цунами

Яванский носорог (Rhinoceros sondaicus) находится под угрозой вымирания, поскольку места его обитания уничтожаются, на него охотятся и вообще деятельность человека в целом не приносит этому виду процветания. Когда-то эти животные жили на всей территории индийских джунглей и на юго-востоке Азии, но на сегодняшний день осталось 67 особей в том самом национальном парке на острове Ява. К сожалению, парк расположен у подножия вулкана Анак-Кракатау, который недавно создал цунами в этом районе.

Речь идет о такой же стене огня, выброс которой на прошлой неделе спровоцировал цунами, унесшую жизни 430 человек. В числе прочих погиб и сторож парка. В тот раз ни один носорог не пострадал. В то же время, вулкан не утихает, скорее наоборот – перерывы между извержениями становятся все короче. Есть опасения, что следующее извержение не пройдет для обитателей парка бесследно. Уничтожение этой популяции животных будет означать исчезновение всего вида.