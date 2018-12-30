Большая эвакуация: последних яванских носорогов пытаются спасти от вулкана и цунами

В связи с активацией вулкана Анак-Кракатау на индонезийском острове Ява, работники расположенного там же национального парка Уджунг-Кулон готовятся к спасательной операции носорогов, пишет Postimees.
Яванский носорог (Rhinoceros sondaicus) находится под угрозой вымирания, поскольку места его обитания уничтожаются, на него охотятся и вообще деятельность человека в целом не приносит этому виду процветания. Когда-то эти животные жили на всей территории индийских джунглей и на юго-востоке Азии, но на сегодняшний день осталось 67 особей в том самом национальном парке на острове Ява. К сожалению, парк расположен у подножия вулкана Анак-Кракатау, который недавно создал цунами в этом районе.
Речь идет о такой же стене огня, выброс которой на прошлой неделе спровоцировал цунами, унесшую жизни 430 человек. В числе прочих погиб и сторож парка. В тот раз ни один носорог не пострадал. В то же время, вулкан не утихает, скорее наоборот – перерывы между извержениями становятся все короче. Есть опасения, что следующее извержение не пройдет для обитателей парка бесследно. Уничтожение этой популяции животных будет означать исчезновение всего вида.
Сейчас работники парка хотят вывезти небольшую группу животных в место неподалеку, но пока что все находится на стадии планирования. Одно из препятствий для перевозки носорогов – строгие требования к флоре и фауне местности. В среде обитания этих животных должны расти 200 видов растений, которые составляют кормовую базу носорогов, кроме того, носорогам не должны угрожать хищники, паразиты и болезни. Одно такое место было обнаружено в 2017 году, но тогда работа по переселению застопорилась.