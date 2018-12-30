Владимир Свет: подумайте о домашних животных и не покупайте фейерверк

«Уже второй год подряд в рамках благотворительной кампании мы призываем отказаться от использования пиротехники, так как она не только может быть опасной для людей, но и подвергает большому стрессу домашних животных», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, шум от разрывающихся петард и фейерверков пугает животных, особенно собак, и заставляет их вести себя непредсказуемо. Аналогичное поведение наблюдается у домашних любимцев при грозе, но приближение грозы собаки чувствуют заранее и поэтому у них есть время, чтобы спрятаться. Фейерверки же застают животных врасплох. При этом, стрессу животные подвергаются не только в новогоднюю ночь, но на протяжении почти двух месяцев с начала декабря и до конца января, когда в Эстонии активно используется пиротехника.

Свет добавил, что на новогоднюю ночь никто без фейерверка не останется, так как традиционный безопасный фейерверк на новый год можно будет увидеть на площади Вабадузе. В отличие от фейерверков во дворах жилых домов, его будут запускать специалисты, а само место находится вдалеке от спальных районов.

«Давайте откажемся от небезопасных фейерверков по всему городу и зажжем в сердцах людей радость, сделав доброе дело», - призвал Свет.