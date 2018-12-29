Елка исполнения желаний в Черкассах помогает бездомным животным найти дом

В Черкассах (Украина) устроили новогоднее чудо для бездомных животных. В зоомагазинах и ветклиниках установили елки, на которые вместо игрушек повесили фотографии собак и кошек, для которых ищут семью, пишет «24ТВ».
Посетители могут выбрать себе домашнего любимца или оставить для животных под елкой вкусный новогодний сюрприз.
Продавцы говорят: елка действительно притягивает взгляды людей. «Люди интересуются, как можно помочь, мы предлагаем купить корм или взять домой к себе. Под Новый год все мечты должны сбываться не только у людей, но и у наших любимцев»,
– отметила менеджер магазина Виктория Халявка.
Акцию начали зооволонтеры. Говорят, что бездомных животных в Черкассах сотни, а места в приютах для всех не хватает. Тех, кого забирают под опеку, лечат, откармливают и отдают в семью. Но новый дом для четвероногих найти крайне сложно.
«Цель нашей акции – поиски дома нашим бездомным животным, которые находятся в приютах, сбор помощи – корма, ветеринарных препаратов. Поддержали акцию многие участники – владельцы магазинов, сети зоотоваров, клиник, ветеринарные аптеки», – рассказала волонтер Ольга Абукаре.
Кто не может взять животных домой, может купить для них новогодний подарок – еду или лекарства. Они пойдут для нужд частных небольших приютов и временных домашних держателей животных.
"Елки исполнения желаний" будут стоять в магазинах до середины января. Зооволонтеры надеются пристроить как можно больше животных. Все они с паспортами и прививками, сейчас в приютах и на передержке, но все ждут любящую семью.