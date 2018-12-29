Елка исполнения желаний в Черкассах помогает бездомным животным найти дом

Посетители могут выбрать себе домашнего любимца или оставить для животных под елкой вкусный новогодний сюрприз.

Продавцы говорят: елка действительно притягивает взгляды людей. «Люди интересуются, как можно помочь, мы предлагаем купить корм или взять домой к себе. Под Новый год все мечты должны сбываться не только у людей, но и у наших любимцев»,

– отметила менеджер магазина Виктория Халявка.

Акцию начали зооволонтеры. Говорят, что бездомных животных в Черкассах сотни, а места в приютах для всех не хватает. Тех, кого забирают под опеку, лечат, откармливают и отдают в семью. Но новый дом для четвероногих найти крайне сложно.

«Цель нашей акции – поиски дома нашим бездомным животным, которые находятся в приютах, сбор помощи – корма, ветеринарных препаратов. Поддержали акцию многие участники – владельцы магазинов, сети зоотоваров, клиник, ветеринарные аптеки», – рассказала волонтер Ольга Абукаре.

Кто не может взять животных домой, может купить для них новогодний подарок – еду или лекарства. Они пойдут для нужд частных небольших приютов и временных домашних держателей животных.