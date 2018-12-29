Перед праздниками многие хотят помочь приютским животным

В одном из самых больших приютов Ида-Вирумаа - Пяэте, - живут около двадцати лошадей, кошки, собаки, а также такие необычные животные, как ламы и чернобурые лисицы. Бессменный руководитель приюта Ксения Клочкова говорит, что в праздничные дни помощь оказывают необычно много организаций и людей, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).