Сб, 29.12.2018
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  • Перед праздниками многие хотят помочь приютским животным

Перед праздниками многие хотят помочь приютским животным

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Приют для домашних животных. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Margus Ansu

В одном из самых больших приютов Ида-Вирумаа - Пяэте, - живут около двадцати лошадей, кошки, собаки, а также такие необычные животные, как ламы и чернобурые лисицы. Бессменный руководитель приюта Ксения Клочкова говорит, что в праздничные дни помощь оказывают необычно много организаций и людей, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

Ксения Клочкова отмечает, что помочь хотят всем. Когда спрашивают, что вам привезти, подарить животным, неловко просить, например, рулон сена весом 300 кг для лошадей, поэтому упор делают на необходимые кошек и собак вещи, особенно на корм хорошего качества.

В другом приюте для животных - кохтла-ярвеском "Грей догс" - также рекомендуют людям, готовым оказать помощь, привозить качественный корм, который рекомендуют ветеринарные клиники.

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