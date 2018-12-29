Переживший трагическую аварию щенок остался без дома

В четверг специалист по окружающей среде волости Тюри Отт Вилусаар получил вызов от жителя деревни Тайксе, который рассказал о попавшем в сложную ситуацию щенке. Сожитель погибшей владелицы Фредди отправился в полицию, чтобы уладить связанные с аварией дела, а щенка оставил на привязи рядом с павильоном. Мужчина признался соседям, что в это тяжелое время он не готов заботиться о собаке, поэтому принял решение отказаться от нее, передает Järva Teataja.

По словам Вилусаара, Фредди был в хорошем состоянии. У щенка была возможность находиться как в павильоне, так и на улице, сожитель погибшей оставил ему еду и воду. Специалист по окружающей среде полагает, что пес провел в одиночестве от силы пару часов. «У него был толстый подшерсток, с ним все было в порядке», - добавил он.

Из рук Вилусаара щенка передали в Вильяндиский приют для бездомных животных. «Это красивый молодой пес, он обязательно найдет себе хороший дом», - уверен Вилусаар.

Глава Varjupaikade MTÜ Трийну Прикс подтвердила, что Фредди здоров, однако такой короткошерстный щенок не должен был оставаться один на улице. «При нынешней погоде ему было некомфортно с первых секунд, поскольку он короткошерстный, да еще и щенок», - объяснила она.

Прикс добавила, что в свете событий она, однако, не спешит осуждать мужчину, который бросил малыша на произвол судьбы. «Его близкий человек умер несколько дней назад, он сейчас находится в крайне сложной ситуации. В такие моменты человек не всегда может принимать правильные решения, вообще у него нет времени, чтобы думать о судьбе собаки», - сказала она.

Фредди на прогулке. ФОТО: Viljandi loomade varjupaik

Руководитель Вильяндиского приюта Сийри Мянгли отметила, что заявления об отказе от щенка у них нет, но ждать две недели, прежде чем искать Фредди нового хозяина, не надо, так как специалист по окружающей среде подтвердил, что сожитель погибшей действительно не намерен заниматься его воспитанием.

По слова Мянгли, Фредди - дружелюбный пес, хоть и слегла потерянный из-за новых обстоятельств. «Когда он попал в приют, то всего боялся. Но когда увидел, что люди добрые, то стал подходить к ним, играть и проситься на руки», - описала она.