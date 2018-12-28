Неизвестный выстрелил в собаку: спасти жизнь пса не удалось

Когда работники приюта добрались к собаке, она спряталась в кювете под елкой вблизи хутора, свежий снег выдал местонахождение — пес был ранен.

Изначально руководитель по проектам Тартуского приюта для бездомных животных Кирке Роосаар подумала, что собаку сбила машина. «В Ветеринарной клинике Эстонского университета естественных наук нашли в позвоночнике пулю из пневматического ружья. Поняли, что кто-то намеренно выстрелил в собаку», - сказала она.

Ветеринар не давал собаке особых надежд, поскольку животное было старым и получило тяжелые повреждения. Поскольку пес был чипирован, связались с хозяином, который после совещания с ветеринаром принял нелегкое решение усыпить Атса. «Что это за человек, который в Рождество идет играться с жизнями других? Даже у охотников рождественский мир. Ветеринары подтвердили, что такие пули часто извлекаются из тел кошек», - говорится в соцсетях приюта.

Старший участковый тартуской полиции Сийм Линнард 26 декабря беседовал с Тартуским приютом для бездомным животным, где подтвердили, что 25 декабря приют получил сообщение о найденной в волости Пепсияяре возле автобусной остановки Пыльдмяэ собаке, испытавшей ненадлежащее обращение. «Приют доставил животное в Тарту, где выяснилось, что в собаку стреляли из пневматического ружья, поэтому животное парализовало», - сказал Линнард.

Полиция связалась с владельцем собаки. «Он отметил, что собака была дружелюбной и гуляла по деревне. Кто ее ранил, выясняется»,- добавил полицейский.