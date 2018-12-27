Почему собаки боятся фейерверков?

Ежегодно после встречи нового года публикуется огромное количество новостей об убежавших животных, которые, испугавших салютов, сорвались с поводка и дали деру в неизвестном направлении, пишет Lemmik. Вторая частая ситуация – перепуганное животное прячется в шкафу или под кроватью, трясется от страха и наотрез отказывается выходить. Животные не могут связать праздничную атмосферу и звуки фейерверка, они хотят сбежать от этих причиняющих боль звуков. Потому хозяева животных должны планировать свой праздник, учитывая интересы четвероногих друзей.
Животным присущи два типа боязни шума: врожденная и приобретенная в результате действий человека. С первой сделать ничего нельзя – некоторые породы собак имеют острый слух и очень чувствительны к звукам. В таких случаях взрывы петард могут даже причинить животному боль. Поскольку собака не понимает, почему он она чувствует боль, то начинает паниковать и может связать фейерверк с болью.
Некоторые хозяева сами прививают животному страх. Например, если пытаются приобщить собаку к наблюдению за салютом. Достаточно всего лишь одной взорванной рядом петарды, чтобы животное на всю жизнь стало бояться громких звуков. Избавиться от последствий плохого опыта очень сложно. Чтобы собака не сорвалась с поводка во время прогулки в новогоднюю ночь, проверьте поводки, ошейники и шлейки. Если собака пуглива, наденьте на прогулку и ошейник, и шлейку одновременно. Можно использовать устройство GPS для ошейника. Оно поможет отследить местонахождения убежавшей собаки.
Можно использовать успокоительные средства, чтобы снизить уровень стресса у животного.
Однако нужно понимать, что ни одно успокоительное не заменит присутствия хозяина. Если у вас есть животное, отнеситесь к нему ответственно и не оставляйте в одиночестве в этот сложный для него период. Для животного вы – его мир, оно нуждается в вас и вашей поддержке.