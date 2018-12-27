Чт, 27.12.2018
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  • Шок в приюте: вирус убил одну кошку, вторая борется за жизнь

Шок в приюте: вирус убил одну кошку, вторая борется за жизнь

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Мартен и Грете.

ФОТО: Pesaleidja / Facebook

Волонтеров зоозащитной организации Pesaleidja на прошлой неделе ждал шок – не понятно, откуда взявшийся вирус атаковал двух кошек, одна из них не выжила, пишет Lemmik.

«На прошлой неделе мы отреагировали поздно вечером, когда один рыжий котенок внезапно заболел – он был апатичен, у него наблюдалось обезвоживание и экстремально низкая температура тела – сообщила организация в социальных сетях. – Мы не знали, что думать, и отправились в скорую помощь для животных, где нас приняли серьезно и взяли у котенка по имени Мартен анализы, сделали рентген и положили под капельницу».

Ответ не заставил себя долго ждать: котенок был поражен парвовирусом, это очень опасная и заразная болезнь. Мартен остался в скорой под наблюдением врачей.

На этом плохие новости не закончились. Волонтеры стали осматривать других кошек на наличие симптомов и около полуночи нашли еще одно животное в тяжелом состоянии, кошка Грета попала в приют из дома несколько недель назад и тогда казалась здоровой. Волонтеры повезли ее в ту же скорую. Грета так же осталась под наблюдением ветеринаров.

Следующие дни прошли в ожидании. В субботу, 22 декабря, состояние Мартена улучшилось, но Грете была безнадежна. Вечером того же дня выяснилось, что в легких кошки начала собираться жидкость, и ветеринары приняли решение прекратить ее мучения.

Мартен до сих пор находится в клинике. Он каждый день получает лекарства, врачи постоянно берут у него анализы крови. На данный момент счет за лечение превысил 2000 евро, что является непосильной суммой для существующей на пожертвования организации. Волонтеры просят поддержать Мартена и помочь ему поправиться. Возможности для пожертвования можно найти на домашней странице приюта.

Если вы делаете пожертвование по телефону, обязательно дослушайте текст автоответчика, иначе сумма не будет переведена.

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