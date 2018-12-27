Шок в приюте: вирус убил одну кошку, вторая борется за жизнь

«На прошлой неделе мы отреагировали поздно вечером, когда один рыжий котенок внезапно заболел – он был апатичен, у него наблюдалось обезвоживание и экстремально низкая температура тела – сообщила организация в социальных сетях. – Мы не знали, что думать, и отправились в скорую помощь для животных, где нас приняли серьезно и взяли у котенка по имени Мартен анализы, сделали рентген и положили под капельницу».

Ответ не заставил себя долго ждать: котенок был поражен парвовирусом, это очень опасная и заразная болезнь. Мартен остался в скорой под наблюдением врачей.

На этом плохие новости не закончились. Волонтеры стали осматривать других кошек на наличие симптомов и около полуночи нашли еще одно животное в тяжелом состоянии, кошка Грета попала в приют из дома несколько недель назад и тогда казалась здоровой. Волонтеры повезли ее в ту же скорую. Грета так же осталась под наблюдением ветеринаров.

Следующие дни прошли в ожидании. В субботу, 22 декабря, состояние Мартена улучшилось, но Грете была безнадежна. Вечером того же дня выяснилось, что в легких кошки начала собираться жидкость, и ветеринары приняли решение прекратить ее мучения.

Мартен до сих пор находится в клинике. Он каждый день получает лекарства, врачи постоянно берут у него анализы крови. На данный момент счет за лечение превысил 2000 евро, что является непосильной суммой для существующей на пожертвования организации. Волонтеры просят поддержать Мартена и помочь ему поправиться. Возможности для пожертвования можно найти на домашней странице приюта.