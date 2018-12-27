Чт, 27.12.2018
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  • Видео: в Отепя из капкана освободили рысь

Видео: в Отепя из капкана освободили рысь

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Рысь.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник, 25 декабря, музыкант Тоомас Пихель сообщил Обществу защиты диких животных о хромой рыси, которую он увидел в Отепя неподалеку от Мяэкюла, пишет Lemmik. Как выяснилось, рысь угодила в капкан.

Прибывшие на место спасатели обездвижили животное и осторожно сняли с его лапы капкан. Рысь доставили в ветеринарную клинику Тартуского университета естественных наук, ее состояние нельзя назвать хорошим – помимо повреждений лапы у рыси есть обморожения.

Капканы в Эстонии не запрещены, но они должны быть маркированы номером охотничьей лицензии владельца.

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