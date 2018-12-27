Видео: в Отепя из капкана освободили рысь
27 декабря 2018, 14:41
Во вторник, 25 декабря, музыкант Тоомас Пихель сообщил Обществу защиты диких животных о хромой рыси, которую он увидел в Отепя неподалеку от Мяэкюла, пишет Lemmik. Как выяснилось, рысь угодила в капкан.
Прибывшие на место спасатели обездвижили животное и осторожно сняли с его лапы капкан. Рысь доставили в ветеринарную клинику Тартуского университета естественных наук, ее состояние нельзя назвать хорошим – помимо повреждений лапы у рыси есть обморожения.
Капканы в Эстонии не запрещены, но они должны быть маркированы номером охотничьей лицензии владельца.