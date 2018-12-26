Ср, 26.12.2018
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  • Галерея: Дед Мороз навестил обитателей заповедника Элиствере

Галерея: Дед Мороз навестил обитателей заповедника Элиствере

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Сегодня Рождество пришло и к обитателям заповедника Элиствере. Дед Мороз приходит в заповедник Элиствере уже пятый год, чтобы порадовать работников и гостей, передает Tartu Postimees.

Особенно вкусное рождественское угощение получила медведица Каролийна, которая отмечала свой день рождения. По этому случаю Каролийне преподнесли торт из лосося, клубники и черники. "Рыба - любимое лакомство Каролийны", - пояснила руководитель заповедника Элле Мяэранд.

Другим обитателям тоже досталось угощение, например, парнокопытные похрустывали кленовыми ветками.

Дети получили конфеты.

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