Галерея: в выруском приюте для животных свои семьи ждут семь собак и 55 кошек

«Праздники, люди уходят из дома, веселятся и забывают иногда о своих животных, возможно, ворота в домах остаются открытыми, все может быть. К тому же, уже гремят фейерверки», - рассказала Торм.

Одна из приютских собак, которая живет дома у Торм, выделяется маленьким ростом – из-за болезни ее рост прекратился. Ветеринар сказал, что сейчас со здоровьем животного все в порядке, но при выборе нового хозяина приют будет исходить из того, что при необходимости он должен быть способен оплатить лечение собаки.

В Выру кошачьи колонии сейчас уже, к счастью, исчезли, но в деревнях они еще есть, и когда работники приюта приезжают за ними, им открывается ужасная картина. Поэтому Торм призывает всех стерилизовать и кастрировать своих животных. Она напомила, также, что чипировать животное не особенно дорого, но если ваша собака или кошка потеряется, то чип серьезно облегчит ее поиски. Торм рассказала, что если выясняется, что кто-то неподобающим образом обращается со своим животным, то забрать его может только специалист Ветеринарно-пищевого департамента. Работники приюта могут поговорить с владельцем, но не вернуть ему животное они не имеют права.

Помимо собак и кошек в приют попадали морские свинки, кролики, козы, черепаха и даже галка.

Во время рождественских праздников люди обычно жертвуют приюту больше обычного, что, конечно, не может не радовать. Торм говорит, что если человек хочет принести что-то в приют, то для начала хорошо было бы спросить у его работников, что сейчас нужно больше всего.

За последний год через приют Выру прошли 25 кошек и 43 собаки, все они вернулись к своим хозяевам. 107 кошек и 37 собак нашли новые семьи.