Охотники застрелили 1957 диких кабанов

В сентябре Департамент окружающей среды утвердил обязательный для сдерживания АЧС лимит в 5575 диких кабанов.

На данный момент больше всего диких кабанов застрелено на острове Хийумаа (629 особей), являющегося единственным регионом Эстонии, в который не дошла АЧС. Меньше всего застрелено в Пылвамаа — к концу ноября там застрелили 33 особи.