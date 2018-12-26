Охотники застрелили 1957 диких кабанов

К концу ноября охотники застрелили в Эстонии 1957 диких кабанов, найдены погибшими и захоронены 36 особей, а также застрелена 21 особь с признаками африканской чумы свиней (АЧС), пишет BNS.
В сентябре Департамент окружающей среды утвердил обязательный для сдерживания АЧС лимит в 5575 диких кабанов.
На данный момент больше всего диких кабанов застрелено на острове Хийумаа (629 особей), являющегося единственным регионом Эстонии, в который не дошла АЧС. Меньше всего застрелено в Пылвамаа — к концу ноября там застрелили 33 особи.
С целью ограничения распространения АЧС разрешено круглый год охотиться на дикого кабана из засады, выслеживать и устраивать облавы. Наблюдением за выполнением охотничьих квот и координацией задач для охотников занимается департамент окружающей среды в сотрудничестве с агентством окружающей среды, инспекцией окружающей среды и ветеринарно-продовольственным департаментом.