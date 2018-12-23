В Московском зоопарке за год родились более 800 детенышей разных животных

Теперь в зоопарке насчитывается свыше 1,2 тыс. видов и 10,5 тыс. особей. Наибольшее прибавление отмечено у птиц (341 птенец) и млекопитающих (247 малышей). У рептилий появились на свет 68 детенышей, у рыб и амфибий — более 50.