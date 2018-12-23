В Московском зоопарке за год родились более 800 детенышей разных животных
23 декабря 2018, 17:14
Более 800 детенышей различных животных родились в Московском зоопарке в 2018 году, сообщает «РТ» со ссылкой на Nation News.
Теперь в зоопарке насчитывается свыше 1,2 тыс. видов и 10,5 тыс. особей. Наибольшее прибавление отмечено у птиц (341 птенец) и млекопитающих (247 малышей). У рептилий появились на свет 68 детенышей, у рыб и амфибий — более 50.
«Мы рады, что в этом году удалось получить потомство от многих обитателей зоопарка и пополнить его коллекцию новыми животными», — заявила гендиректор учреждения Светлана Акулова.