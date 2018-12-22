В Индии леопард-людоед утащил ребенка прямо из дома

Животное прокралось на кухню одного из домов, схватило маленького Васима Акрама на глазах его матери и утащило его в лес, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Times Now.

Позднее тело мальчика было обнаружено в лесу.

По словам местных жителей, этот инцидент является не первым, и ранее леопард уже убил двоих людей. Одной из жертв якобы стал восьмилетний ребенок.