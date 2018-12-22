В Индии леопард-людоед утащил ребенка прямо из дома
22 декабря 2018, 15:55
В Индии леопард утащил трехлетнего мальчика прямо из дома, где он проживал.
Животное прокралось на кухню одного из домов, схватило маленького Васима Акрама на глазах его матери и утащило его в лес, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Times Now.
Позднее тело мальчика было обнаружено в лесу.
По словам местных жителей, этот инцидент является не первым, и ранее леопард уже убил двоих людей. Одной из жертв якобы стал восьмилетний ребенок.
На отлов животного был выделен целый отряд, однако до настоящего момента эти попытки успехом не увенчались.