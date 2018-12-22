Видео: в Индонезии в джунгли выпустили единственного в мире орангутана-альбиноса

В минувшую среду единственный известный орангутан-альбинос был выпущен на волю, пишет Postimees. Голодающий и истекавший кровью орангутан был найден в прошлом году на острове Борнео и спасен из плена местных жителей, которые держали его в клетке в качестве домашнего животного.