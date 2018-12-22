Видео: в Индонезии в джунгли выпустили единственного в мире орангутана-альбиноса
22 декабря 2018, 15:36
В минувшую среду единственный известный орангутан-альбинос был выпущен на волю, пишет Postimees. Голодающий и истекавший кровью орангутан был найден в прошлом году на острове Борнео и спасен из плена местных жителей, которые держали его в клетке в качестве домашнего животного.
Нос животного был в крови, когда его нашли, поскольку для его поимки браконьеры применяли насилие, орангутан потерял восемь килограммов от своего нормального веса.
Теперь Альба, именно так назвали животное, поправилась и весит 28 килограммов, а за ее жизнью наблюдают защитники природы национального парка «Букит Бака Букит Рая».