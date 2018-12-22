Ученые разработали новый метод лечения рака мозга

«Активировав стволовые клетки рака, можно уничтожить их в момент пробуждения, то есть до того, как они начнут размножаться», - высказались научные эксперты.

Специалисты объясняют: стволовые клетки рака являются промежуточным звеном между здоровыми стволовыми клетками и измененными, которые могут способны раковыми. Такие клетки могут долго пребывать в «спящем режиме», но под действием внешнего фактора вдруг внезапно «проснуться». Таким толчком, заставляющим стволовые клетки рака видоизменяться в опухолевые, могут оказаться физическая травма или эмоциональное потрясение.

Исследование механизма перехода стволовых раковых клеток от состояния сна к пробуждению позволил выяснить, что стволовые клетки глиомы мозга обладают защитными механизмами, мешающими воздействовать на опухоль. Ученые разработали терапию, которая позволяет преодолеть эту проблему. Они предложили «перезагружать» спящие стволовые клетки рака мозга, переводя их в активную фазу. По словам специалистов, воздействовать на стволовые клетки рака мозга можно только в такой фазе.