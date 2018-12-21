Таллиннский зоопарк приглашает 26 декабря отпраздновать Рождество

Таллиннский зоопарк приглашает всех друзей и любителей мира животных на рождественский праздник, почетными гостями которого станут Рождественские Деды Морозы из всеэстонского Объединения Санта-Клаусов.
Как сообщае BNS со ссылкой на пресс-службу зоопарка, Рождественские Деды морозы прибудут в зоопарк с подарками как для крупных, так и самых маленьких обитателей зоосада. В свою очередь, посетители зоопарка в этот день могут взять с собой в качестве угощения орехи без подсластителей и соли, семена, мед и сухофрукты без добавки сахара. Подарки животным можно будет сложить в специальные ящики у ворот зоопарка на обоих входах.
Принять участие в рождественском празднике в Таллиннском зоопарке 26 декабря могут все желающие, достаточно только купить входной билет. Кассы во второй день Рождества будут работать с 9 до 15 часов, для прогулок зоосад в этот день будет открыт до 17 часов.