Таллиннский зоопарк приглашает 26 декабря отпраздновать Рождество

Как сообщае BNS со ссылкой на пресс-службу зоопарка, Рождественские Деды морозы прибудут в зоопарк с подарками как для крупных, так и самых маленьких обитателей зоосада. В свою очередь, посетители зоопарка в этот день могут взять с собой в качестве угощения орехи без подсластителей и соли, семена, мед и сухофрукты без добавки сахара. Подарки животным можно будет сложить в специальные ящики у ворот зоопарка на обоих входах.